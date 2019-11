Giovani in piazza per Friday for future

I giovani di "Fridays for future" di nuovo in piazza a Perugia per manifestare a favore di "un mondo migliore" sotto il profilo climatico.

In piazza Italia si sono radunati alcune decine di persone tra studenti e adulti che hanno esposto cartelli e striscioni per chiedere "un modo diverso di fare impresa e profitto". Il movimento nato sull'onda di Greta Thunberg è al suo quarto sciopero globale.