Giano Umbria istituisce 'no tax area'

Il Comune di Giano dell'Umbria ha istituito una sorta di "no tax area" per chiunque apra una nuova attività dal 1 gennaio 2020 all'interno del territorio comunale.

Il "Regolamento per la concessione di benefici" è stato approvato dal Consiglio comunale. Per l'assessore allo sviluppo economico, Valeria Santi, "l'obiettivo è di incentivare la creazione di nuove attività in tutto il territorio, nonché la rivitalizzazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni". "Saranno concessi - ha aggiunto - benefici di importo massimo fino a 2.000 euro alle nuove attività che abbiano sede legale o operativa nel territorio". I tributi per i quali sono previsti incentivi sono quelli di competenza comunale ossia Imu, Tari, Tasi, imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone di occupazione di suolo pubblico e diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni e autorizzazioni di competenza comunale. Soddisfatto anche il sindaco, Manuel Petruccioli.