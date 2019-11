Fiom, serve piano industriale per Ast

"A Terni rivendichiamo da tempo un piano industriale che guardi in avanti e non a scadenze ravvicinate, abbiamo una produzione di eccellenza e un sito di eccellenza che vive senza sapere quali sono le scelte della Thyssen": lo ha detto a proposito dell'Ast la segretaria generale della Fiom Cgil nazionale, Francesca Re David, parlando a Terni a margine dell'assemblea generale del sindacato, convocata per eleggere il nuovo segretario provinciale. "La siderurgia in questo Paese è oggi in una fase di grande confusione" ha aggiunto Re David.

"E' un asset strategico - ha affermato ancora Re David -, ma la politica delle multinazionali e il fatto che i Governi degli ultimi 20 anni non se ne siano occupati fanno stare sulle sabbie mobili i lavoratori, i territori e l'intera industria italiana".