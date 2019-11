Chiusa Flaminia per verifiche viadotto

E' stata chiusa in entrambi i sensi di marcia la statale "Flaminia" tra Strettura e il valico della Somma (per circa quattro chilometri dove è in corso un'ispezione programmata su un viadotto da parte dell'Anas.

Il provvedimento - spiega la società - è stato adottato per consentire il completamento delle attività di verifica.

La polizia stradale non segnala particolati criticità per il traffico tra Spoleto e Terni.

I mezzi "leggeri" (fino a 3,5 tonnellate) sono deviati sul vecchio tracciato della Flaminia, con indicazioni sul posto. Il traffico pesante - spiega l'Anas - è invece dirottato sulla strada statale 209 "Valnerina".

Nel dettaglio, per i mezzi pesanti provenienti da Orte-Terni e diretti a Spoleto-Foligno l'uscita obbligatoria è allo svincolo "Terni est" della statale 675 "Umbro Laziale". Il percorso alternativo - reso noto sempre dall'Anas - prevede quindi di proseguire sulla Terni-Rieti fino allo svincolo "Valnerina", procedere in direzione nord (Ferentillo-Scheggino) fino a Sant'Anatolia di Narco, proseguire sulla 685 "delle Tre Valli Umbre" in direzione Spoleto, per poi immettersi nuovamente sulla Flaminia in corrispondenza dello svincolo di Eggi. In alternativa, è possibile uscire allo svincolo Perugia-Cesena della statale 675 "Umbro-laziale", percorrere la E45 in direzione Cesena fino allo svincolo di Acquasparta e proseguire sulla 418 in direzione Spoleto. Il traffico pesante proveniente da Spoleto-Foligno e diretto a Terni-Orte dovrà seguire il percorso inverso: uscita dalla "Flaminia" allo svincolo di Eggi in direzione Norcia (statale 685), uscita a Sant'Anatolia di Narco in direzione Terni (209), immissione sulla 79bis in direzione Perugia-A1 Roma-Firenze e immissione sulla 675 in direzione Orte-Roma. In alternativa, è possibile uscire allo svincolo di Eggi e proseguire in direzione Acquasparta percorrendo la statale 685 e la 418 per poi immettersi sulla E45 in direzione Terni-Orte.