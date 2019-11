Alberghiero Assisi vince Storie alternanza

(ANSA) - PERUGIA, 29 NOV - E' andato all'istituto alberghiero di Assisi Ipsseaosc il primo posto nazionale assoluto nella categoria istituti tecnici del premio "Storie di alternanza", promosso da Unioncamere e da 56 Camere di commercio, tra cui quella di Perugia, per valorizzare i migliori racconti dei progetti realizzati in alternanza scuola lavoro. Oltre 3 mila sono stati gli studenti coinvolti, 172 le scuole partecipanti e 203 i progetti inviati.

Il riconoscimento è stato consegnato a Verona, nell'ambito di Job&Orienta.

Gli studenti dell'Istituto professionale di Stato dei servizi per l'enogastronomia, l'ospitalità alberghiera e commerciali di Assisi, hanno partecipato al progetto di alternanza "Green Jobs", che ha la finalità di educare all'imprenditorialità in chiave "verde".