Usl Umbria 1 su macellazione suini

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Come da tradizione, sta iniziando la campagna di macellazione dei suini a domicilio per uso familiare. In accordo con la Regione Umbria, partirà il primo dicembre 2019 e terminerà il 31 gennaio 2010. Il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Usl Umbria 1 sarà a disposizione degli utenti per consentire lo svolgimento regolare delle pratiche.

La macellazione - spiega la Usl - è consentita a condizione che vengano pagati dagli interessati i diritti di macellazione pari a 11,20 euro per ogni suino macellato e che i visceri (lingua, trachea, polmoni, cuore, fegato e milza) vengano sottoposti a visita sanitaria. Il pagamento può essere fatto direttamente nei Cup abilitati (codice di pagamento H.6) oppure tramite bonifico bancario intestato a Usl Umbria 1 presso Unicredit di Perugia, con causale "Campagna di macellazione suini per uso familiare 2019-2020" (Iban: IT 97 X 02008 03039 000102418453).