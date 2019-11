Sisma, nuovo Centro di comunità a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 NOV - Sabato 30 novembre alle ore 11 verrà inaugurato il Centro di comunità "S. Andrea" a Campi di Norcia, luogo per le celebrazioni eucaristiche e per altri momenti della vita cristiana. E' l'ottavo ad essere aperto nel territorio dell'archidiocesi di Spoleto-Norcia dopo i terremoti del 2016 che hanno distrutto la quasi totalità della chiese della Valnerina e lesionato diversi edifici di culto della Valle spoletana. Il primo ad essere inaugurato fu quello di Norcia presso la Madonna delle Grazie (16 giugno 2017).

Seguirono le inaugurazioni di quelli di Santa Maria della Visitazione a Cascia, Avendita di Cascia, Cerreto di Spoleto, Cortaccione di Spoleto, S. Pellegrino di Norcia e Atri di Cascia.

Sarà l'arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo a benedire il nuovo Centro con una solenne Celebrazione eucaristica. La nuova struttura - di 200 metri quadri, più una sacrestia e un bagno attrezzato per diversamente abili - è stata donata dalle Caritas delle diocesi di Como e di Mantova.