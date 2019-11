Pirro segretario Società aterosclerosi

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Il direttore della struttura complessa di Medicina interna dell'azienda ospedaliera di Perugia, professor Matteo Pirro è il nuovo segretario nazionale della Sisa (Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi).

La nomina è avvenuta in occasione del 33/o Congresso nazionale che si è tenuto a Roma nei giorni 24-26 novembre 2019. Pirro, come riferisce una nota dell'ospedale, è stato eletto per acclamazione dall'assemblea degli oltre 1000 soci, su proposta del consiglio direttivo presieduto dal nuovo presidente professor Marcello Arca dell'Università La Sapienza di Roma.

Proprio il prof. Arca ha voluto sottolineare "le innumerevoli ricerche, in collaborazione con importanti università e centri di ricerca stranieri, e l'imponente attività divulgativa su prestigiose riviste scientifiche del settore, condotte dal professionista perugino e dal gruppo di lavoro da lui coordinato".