Innovativo intervento all'ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 28 NOV - Intervento ultrainnovativo all'ospedale Santa Maria di Terni, grazie all'utilizzo della connettività ultraveloce: in occasione del 30/o congresso internazionale di chirurgia dell'apparato digerente in corso all'auditorium Massimo di Roma è stato eseguito infatti, in diretta live, il primo teleconsulto immersivo 4K di chirurgia a distanza sulla rete 5G di Tim. Un primato europeo - spiega l'azienda ospedaliera - che ha visto a Roma il professor Giorgio Palazzini, uno dei massimi esperti di tecnologie applicate alla chirurgia, indossare un visore in realtà virtuale per essere "teletrasportato" all'interno di una delle sale operatorie del Santa Maria di Terni e interagire in tempo reale, per un intervento laparoscopico di gastrectomia, con le equipe chirurgiche coordinate dal professor Chang-Ming Huang, dell'Università Fujian Medical di Fuzhon, e dal professor Amilcare Parisi, direttore della Chirurgia digestiva dell'ospedale di Terni.