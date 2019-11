Impegno Regione sull'emergenza cinghiali

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - "Il recente episodio dell'investimento di un cinghiale da parte del treno regionale Foligno-Firenze, con i conseguenti disagi per i viaggiatori, e quello dell'avvistamento di un altro cinghiale per le vie cittadine a Spello, ripropongono l'urgenza di azioni tese al controllo e limitazione della fauna selvatica, con particolare riferimento ai cinghiali. La loro incontrollata proliferazione è causa, infatti, di gravi incidenti che mettono a rischio la sicurezza ferroviaria, stradale ed in genere la stessa incolumità delle persone, oltre a provocare ingenti danni alle produzioni agricole". Lo affermano il vice presidente della Giunta regionale e assessore all'agricoltura, Roberto Morroni, e l'assessore regionale Enrico Melasecche, titolare della competenza relativa alla sicurezza stradale.

"D'intesa con il collega Morroni - riferisce l'assessore Melasecche - abbiamo convenuto sulla opportunità di attivare da subito tutti gli strumenti normativi disponibili e definire anche nuove e più efficaci azioni".