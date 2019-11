Formazione Confindustria su sistema moda

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Per formare figure professionali qualificate da inserire nelle aziende umbre del tessile-abbigliamento, con il principale obiettivo di ridurre lo scollamento tra domanda e offerta di lavoro, nasce il percorso di formazione "Istituti d'Eccellenza del sistema moda".

L'iniziativa, presentata nella sede di Confindustria Umbria, è promossa dalla sezione Tessile-Abbigliamento dell'associazione degli industriali umbri "per intrecciare il fabbisogno delle aziende del settore con l'offerta formativa degli istituti a indirizzo moda", come ha sottolineato il presidente della Sezione Massimiliano Bagnolo.

Realizzato in sinergia con l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, il progetto coinvolge 15 imprese umbre del comparto associate, delle 36 totali della sezione, e due istituti tecnico-professionali umbri con indirizzo moda: l'Istituto di Istruzione Superiore 'Cavour-Marconi-Pascal' di Perugia e l'Ipsia 'Sandro Pertini' di Terni.