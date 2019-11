Uto Ughi a Terni per Omaggio all'Umbria

Ad otto anni dall'ultima volta, Uto Ughi torna a Terni grazie al progetto Omaggio all'Umbria. Il concerto del celebre violinista è in programma venerdì 13 dicembre alle 21 in duomo, quando si esibirà, accompagnato da I Filarmonici di Roma, in un repertorio popolare.

Verranno infatti eseguite musiche di Johann S.Bach, Antonio Vivali, Henryk Wieniaski, Antonio Bazzini. Il concerto - il cui principale sponsor è la Fondazione Carit - è inserito nel calendario 2019 del progetto Omaggio all'Umbria, aperto ufficialmente dal concerto di Pasqua nel duomo di Orvieto trasmesso da Rai1. Il grande violinista è ormai una presenza costante in Umbria dal 2002, quando si esibì nella basilica superiore di San Francesco di Assisi. Tra gli altri eventi i due concerti nella piana fiorita di Castelluccio di Norcia davanti a 6 mila persone e quello del 2011 alla Cascata delle Marmore per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ultima presenza a Terni.