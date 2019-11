Umbria Mobilità in odg riunione Giunta

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - Umbria Mobilità è una delle questioni urgenti che stamani la Giunta regionale ha affrontato nella sua prima riunione. Ad anticipare il tema è stato l'assessore competente ai trasporti, Enrico Melasecche. Che ha spiegato: "L'attuale modello di gestione non può proseguire, ci porterebbe al default dato che crea uno scoperto annuo di circa 5 milioni di euro". "Dobbiamo affrontare questo tema - ha aggiunto - con la massima serietà e con assoluto rigore.

L'obiettivo è di riportare in equilibrio il sistema ed evitare di accumulare altri debiti che si ripercuoterebbero alla fine sugli utenti finali". Melasecche ha precisato, comunque, che non è previsto "l'azzeramento societario di Umbria Mobilità".