Task force specialisti cancro gastrico

Una task force inedita di specialisti del cancro gastrico, per sviluppare protocolli su ogni aspetto della patologia, condividere lo sviluppo di tecnologie, discutere e affrontare insieme i casi clinici più complessi per proporre trattamenti oncologici e chirurgici all'avanguardia: è quella costituita tra azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Università La Sapienza di Roma e Fujian Medical University, una dei più prestigiosi atenei cinesi, grazie ad un protocollo firmato stamani nella sala consiliare di palazzo Spada.

A partecipare fattivamente alla sinergia saranno la struttura complessa di Chirurgia digestiva del Santa Maria diretta dal professor Amilcare Parisi, il dottorato in Tecnologie avanzate in chirurgia de La Sapienza,coordinato dal professor Vito D'Andrea e il dipartimento di Chirurgia gastrica del Fujian Medical University diretto dal professor Chang-Ming Huang.