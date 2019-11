Spray urticante in corridoio ospedale

Dello spray urticante, probabilmente al peperoncino, è stato spruzzato nel corridoio e nella sala d'attesa dell'ospedale di Umbertide da una persona non ancora identificata. Per ricostruire l'episodio sono in corso indagini dei carabinieri.

L'episodio è avvenuto nella mattinata del 26 novembre. Dopo avere respirato la sostanza sei persone in attesa e due operatori dell'ospedale - riferisce l'Usl Umbria 1 - hanno accusato bruciore agli occhi, alla gola e difficoltà respiratorie. Sono stati tutti subito soccorsi (nessuno ha comunque avuto bisogno di cure), mentre i locali sono stati evacuati e areati per disperdere il gas urticante.

Di quanto successo sono stati avvisati sia i carabinieri sia il Servizio di prevenzione e protezione della Usl Umbria 1.

Tra le ipotesi quella che la sostanza sia stata spruzzata da una persona che si è poi allontanata. (ANSA).