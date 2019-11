"Porte aperte a internazionalizzazione"

(ANSA) - TERNI 27 NOV - La Camera di commercio di Terni apre le sue sale alla formazione e consulenza per le aziende che vogliono esportare o già lavorano con i mercati esteri. E' infatti in programma martedì l'ottava edizione di "Porte aperte all'internazionalizzazione", evento organizzato dall'ente camerale, che ospiterà per tutta la giornata aziende e consulenti specializzati in diversi ambiti dell'internazionalizzazione.

Il formato non cambia rispetto alle precedenti edizioni: si tratta di brevi seminari di approfondimento ed incontri individuali con le imprese, del tutto gratuiti."Porte aperte all'internazionalizzazione è un appuntamento atteso dalle imprese, anche per il taglio estremamente pratico della giornata" afferma il presidente della Camera di commercio, Giuseppe Flamini. "Quest'anno - continua - daremo un ampio spazio al mondo del digitale, con un intervento sull'e-commerce e due servizi di desk di Infocamere e del Punto impresa digitale".