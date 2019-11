Portale "Open data aziende confiscate"

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - Si apre un nuovo percorso per le aziende sottratte alla mafia. Al Viminale la ministra Luciana Lamorgese, il direttore dell'Anbsc (agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati) Bruno Frattasi e il vicepresidente di Unioncamere nazionale e presidente della Camera di commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni hanno presentato "Open data aziende confiscate", portale on-line con tutte le informazioni sulle imprese strappate dallo Stato al dominio mafioso.

Il progetto realizzato dall'Agenzia - Anbsc, da Unioncamere e Infocamere intende agevolare la massima trasparenza sulla gestione e sulla destinazione dei beni confiscati alla criminalità. Con un obiettivo prioritario: ridurre al massimo i tempi di assegnazione delle imprese e, di conseguenza, i rischi che le stesse finiscano per chiudere. Mencaroni ha sottolineato come "grazie a questa partnership siano finalmente fruibili e accessibili nell'immediato tutte le informazioni, economiche ma non solo, relative alle aziende confiscate".