Nuova sede per carabinieri Fortebraccio

Inaugurata la nuova stazione dei carabinieri di Perugia Fortebraccio.

Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto, Claudio Sgaraglia, il vice sindaco, Gianluca Tuteri, il comandante della Legione "Umbria", generale Massimiliano Della Gala e quello provinciale, colonnello Giovanni Fabi e di tutte le più alte Autorità Provinciali e locali, nonché il gen. Tullio Del Sette, già comandante generale dell'Arma.

La nuova sede è nel complesso immobiliare formato dal Monastero di Santa Caterina e dagli edifici "Ex Saffa", in Corso Garibaldi. I carabinieri hanno sottolineato che si tratta di "un'efficiente e funzionale struttura destinata a diventare presidio di legalità e punto di riferimento per la comunità di Perugia e frazioni limitrofe".

Il vice sindaco ha quindi donato la bandiera italiana al comandante della stazione, maresciallo Rossano Appetito.