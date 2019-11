"Le Parole Ritrovate", su salute mentale

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 27 NOV - Si terrà sabato 30 novembre, dalle 9 alle 19, nell'Auditorium dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino la sesta edizione di "Le Parole Ritrovate: culture e pratiche di condivisione nelle politiche di salute mentale", promosso dalla Usl Umbria 1 e dai Comuni della zona 7, di cui è capofila Gubbio, in collaborazione con numerose associazioni di volontariato del territorio.

L'incontro si svolge ogni tre anni ed è un'occasione di incontro fra utenti, familiari, operatori di servizi di salute mentale (ma non solo), e cittadini per confrontare esperienze, condividere progetti, nell'ottica del "fareassieme", secondo quanto richiamato dal Piano d'azione per la salute mentale 2013-2020 (Oms) e dal Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2013 sulla valorizzazione della partecipazione, sulla responsabilità personale e sul protagonismo delle persone con disagio mentale, delle famiglie e di tutta la comunità di appartenenza.