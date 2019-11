Fioroni, chiamati a un grande lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - "Stiamo acquisendo tutte le informazioni necessarie per studiare bene il modello organizzativo della macchina amministrativa così da avere una visione di insieme utile per il grande lavoro che siamo chiamati ad affrontare". Così il neo assessore regionale Michele Fioroni ha parlato ai giornalisti stamani prima di riunirsi per la prima Giunta dell'era Tesei. "Oggi - ha aggiunto - è l'occasione anche per darci una metodologia di lavoro, ma già da domani inizieremo una fase più operativa, penso che in una settimana saremo in grado di avere un quadro completo delle situazioni da affrontare, a cominciare da quelle più urgenti". Fioroni ha infine annunciato che dopo 17 anni lascia l'incarico all'Università perché incompatibile con il nuovo ruolo di assessore regionale.

L'assessore Roberto Morroni ha invece annunciato che uno dei temi di sua competenza da affrontare fin da subito sarà la nomina del nuovo direttore generale dell'Arpa.