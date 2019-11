Donna rapinata a Perugia, un arresto

Un ventenne peruviano è stato arrestato dalla polizia, a Perugia, dopo un inseguimento a piedi, per una rapina ai danni di una donna, che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari per le lesioni riportate. Le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo è stato trovato ancora in possesso della borsa appena rubata.

E' successo in zona Madonna Alta. Subito dopo l'allarme al 113 sono cominciate le ricerche del rapinatore da parte degli uomini della volante e del reparto prevenzione Crimine, già impiegati nei servizi a contrasto dei reati predatori.

Alla vista degli operatori il rapinatore ha tentato la fuga ma è stato inseguito e bloccato. La borsa è stata riconsegnata alla proprietaria. L'intensificazione delle attività di controllo del territorio disposta dal questore di Perugia Mario Finocchiaro, con il coordinamento e l'impulso della prefettura - sottolinea la questura - continua a produrre risultati.