Campagna Nastro rosa a Ateneo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - Una campagna che mette a disposizione dell'Università degli di Perugia visite senologiche gratuite a tutte le dipendenti, distribuzione di materiale informativo e consigli di prevenzione è quanto prevede la campagna "Nastro rosa", promossa grazie alla collaborazione tra l'Ateneo, l'Azienda ospedaliera e la Lega italiana per la lotta ai tumori (Lilt).

Nell'ambito delle azioni volte alla prevenzione e al miglioramento della qualità della vita della collettività e della comunità accademica, il rettore Maurizio Oliviero ha presentato l'iniziativa a palazzo Murena alla presenza anche della presidente della Regione Donatella Tesei, del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Antonio Onnis e del presidente per l'Umbria della Lilt Antonio Rulli.

In prima linea nella lotta contro i tumori al seno anche le pallavoliste della Bartoccini Fortinfissi Perugia, le testimonial scelte per la campagna e alle quali è stato consegnato uno striscione da portare durante le loro gare.