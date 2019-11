Aulci festeggia 30 anni di attività

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - L'Associazione umbra per le cardiopatie congenite (Aulci) festeggia, venerdì 29 novembre, 30 anni di attività a fianco della Cardiologia pediatrica del Santa Maria della Misericordia.

In Italia si verificano circa 4.500 nuovi casi ogni anno, di cui il 35% necessita di diagnosi precoce e di trattamento cardiochirurgico o di emodinamica interventistica nel primo anno di vita. In Umbria si registrano circa 60 bambini ogni anno affetti da cardiopatie con differenti gradi di severità e complessità.

Il servizio di Cardiologia pediatrica, di cui è responsabile la dottoressa Stefania Troiani, da anni si occupa della gestione dei pazienti umbri in collaborazione con l'ospedale pediatrico "Bambin Gesù".

"Negli ultimi 12 mesi nessun bambino è stato ricoverato fuori regione - informa la dottoressa Troiani - e ciò è avvenuto grazie alla sinergia con il servizio di Ostetricia e Ginecologia e di diagnosi prenatale".