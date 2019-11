Al via limitazioni al traffico a Terni

Al via da domenica a Terni le limitazioni al traffico previste dalla nuova ordinanza antismog firmata dal sindaco Leonardo Latini nell'ottica di miglioramento della qualità dell'aria.

L'applicazione si è resa necessaria, come prevede il provvedimento, dopo che la centralina di monitoraggio dell'Arpa della zona Le Grazie ha registrato un supermento del valore limite giornaliero del Pm10. Le misure entreranno in vigore per tre giorni (domenica, lunedì e martedì) nella "zona di salvaguardia ambientale", ovvero su tutto il territorio comunale, salvo le zone indicate nell'ordinanza.

Rispetto allo scorso anno - spiega una nota del Comune - le auto a benzina interessate dal blocco sono solo quelle di categoria euro 0 e euro 1. Possono quindi circolare le auto a benzina a partire dalla categoria euro 2. Resta invece confermato, come nella precedente ordinanza, il blocco per le auto diesel fino a euro 3.