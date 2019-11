Romizi in visita all'ospedale di Perugia

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi, ha iniziato dall'ospedale la serie di visite in occasione delle prossime festività natalizie. Accompagnato dal commissario straordinario Antonio Onnis, Romizi si è soffermato con gli operatori sanitari, che gli hanno illustrato le principali caratteristiche delle strutture e dei servizi visitati.

Una intensa mattinata, trascorsa tra pazienti e operatori.

Non sono mancati momenti di grande emozione, come riferisce una nota dell'ospedale, soprattutto quando alcuni piccoli pazienti della scuola interna della struttura di Oncoematologia pediatrica, hanno donato a Romizi una opera pittorica da loro realizzata, con l'aiuto delle maestre. "Da questa visita mi porterò dietro lo sguardo di Karima, Alessio e Dion e il loro dono, sicuramente tra i più significativi da quando sono sindaco", ha commentato il sindaco.