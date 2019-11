Compra on-line un motore ma è una truffa

Ha acquistato on-line un motore per un veicolo, al prezzo di 7.000 euro, ha versato un anticipo, ma il bene non gli è mai stato consegnato: il presunto responsabile della truffa, un italiano di 63 anni, già indagato in passato per reati analoghi, è stato rintracciato e denunciato dalla polizia.

Il sedicente commerciante, per rendere ancor più affidabile la trattativa in atto, aveva inviato alla vittima della truffa anche copia della documentazione tecnica del motore.

L'acquirente si è rivolto al commissariato di Spoleto, che ha così avviatole indagini.