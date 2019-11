Cade da tetto attività, è grave

Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito, a Terni, dopo essere caduto dal tetto di un'attività commerciale dove stava svolgendo alcuni lavori.

L'incidente è avvenuto in zona Polymer.

Trasportato con codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale, secondo quanto riferisce il Santa Maria, l'uomo ha riportato un grave politrauma. E' stato ricoverato con riserva di prognosi.

Sul posto oltre al 118 anche la polizia e il personale dell'Usl Umbria 2 per ricostruire la dinamica della caduta.

L'uomo non sarebbe dipendente dell'attività commerciale.