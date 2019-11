Bori, verificare conflitti d'interesse

Il capogruppo regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, intervenendo anche a nome dei colleghi consiglieri del Pd, definisce "prioritario procedere alla verifica di eventuali conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità di assessori e consiglieri, oltre che di evidenti inopportunità rispetto a deleghe assegnate dall'attuale presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei".

"Nonostante le settimane trascorse in liti e faide, veti incrociati e lottizzazioni interne - afferma Bori - la Giunta regionale è nata senza aver trovato il tempo e il modo di sanare numerose incongruenze: come Partito democratico porteremo avanti un'opposizione costruttiva e di proposta, senza dimenticare il nostro compito di controllo sull'operato della maggioranza.

Abbiamo presentato una richiesta formale affinché si proceda alla verifica di cause di incompatibilità ostative al ruolo di assessore o di consigliere regionale".