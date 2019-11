Arrestato con marijuana nello zaino

Arrestato dalla squadra mobile di Perugia un 22enne del Gambia al quale sono stati sequestrati 270 grammi di marijuana, suddivisa in 11 involucri pronti per lo spaccio. Il giovane è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Foligno dove era giunto con un autobus sostitutivo del treno.

Gli agenti si sono insospettiti perché lo straniero aveva uno zaino di grandi dimensioni. E' stato così fermato e perquisito.

Nello zaino - riferisce la questura - è stata quindi trovata la droga avvolta nel cellophane e mille euro in contanti.