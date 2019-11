Ad Ast, Thyssen in situazione difficoltà

"ThyssenKrupp è in una situazione di difficoltà. Un'azienda in crisi di liquidità che deve essere riorganizzata e ristrutturata. Noi di Ast, essendo parte della business area Materials service, siamo strategici per l'azienda e cerchiamo di fare il nostro meglio per supportare il miglioramento della liquidità del gruppo": lo ha detto l'amministratore delegato di Ast, Massimiliano Burelli, a margine di un organizzato dall'acciaieria a palazzo Gazzoli sul tema 'Artificial intelligence: nuove tecnologie, legalità e lotta alla corruzione'.

La multinazionale tedesca, che controlla l'Ast di Terni, ha comunicato nei giorni scorsi di aver chiuso l'esercizio 2018-2019 con una perdita netta di 304 milioni di euro. In questo contesto secondo Burelli le prospettive di Ast "dipendono moltissimo dal mercato, particolarmente complesso e impattato in maniera drammatica dai dazi americani, dalle esportazioni asiatiche e dal prezzo del nichel".