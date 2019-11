A Calvi Umbria i Batà project

Sarà il concerto in anteprima mondiale dei Batà Project, giovedì alle 21 al teatro del Monastero, ad aprire il 'Calvi in festa', kermesse organizzata dal Comune e dall'assessorato alla Cultura e al Turismo di Calvi dell'Umbria.

Il Batà Project, AfroCuban Chamber Music, è una formazione composta da musicisti provenienti da diversi paesi (Italia, Cuba, Spagna) che propone un repertorio totalmente originale, composto da Jorge Julio Mustalier, sassofonista e compositore cubano. Il gruppo nasce per iniziativa del sassofonista Simone Bellagamba, già recente vincitore del Premio nazionale delle arti, e prevede per la maggior parte la presenza di musicisti provenienti dall'Istituto superiore di studi musicali 'Briccialdi' di Terni - con un docente dell'istituto stesso, Emiliano Rodriguez - e alcuni musicisti provenienti da Cuba.