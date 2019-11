Bando Fondazione Crpg per progetti di ricerca

Otto progetti fortemente innovativi che ben si inseriscono nel panorama scientifico della ricerca internazionale. Grazie al bando 2018 della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia destinato alla ricerca scientifica e tecnologica i ricercatori umbri hanno avuto l'opportunità di svolgere un lavoro di studio e di trasformare le conoscenze acquisite in laboratorio in concreti progetti di sviluppo che si concentrano su due filoni di studio, tra loro interconnessi, di grande attualità: la "Nutrizione e sicurezza alimentare" e la "Sostenibilità ambientale ed economia circolare".

Questo pomeriggio la Fondazione ha organizzato un incontro coordinato dall'esperto Giorgio Sordelli per presentare i risultati intermedi dei progetti selezionati, realizzati da gruppi di ricercatori dei dipartimenti di ingegneria, di scienze agrarie, alimentari ed ambientali, di matematica e informatica, di fisica e geologia e di filosofia scienze sociali umane e della formazione dell'Università degli studi di Perugia.