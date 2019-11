(ANSA) - TERNI, 25 NOV - Un albero ecologico luminoso di 12 metri in piazza, mercatini, la casa di Santa Claus, un villaggio del ghiaccio e proiezioni tridimensionali sui principali palazzi del centro: sono solo alcune delle iniziative previste in occasione di "Natale a Terni. Luci, acqua, magia", il cartellone di eventi natalizi in programma dal 29 novembre al 6 gennaio.

Presentato a palazzo Spada, il cartellone è organizzato dall'associazione "Città da vivere", che si è aggiudicata il relativo bando pubblicato dal Comune, con il contributo economico di Fondazione Carit e Camera di commercio. "Sarà un Natale inedito, multisensoriale, luminoso e attrattivo" è stato sottolineato.