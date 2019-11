Bianconi, non sarò portavoce minoranza

Non sarà portavoce della minoranza in Assemblea legislativa Vincenzo Bianconi, candidato presidente, sconfitto, per la Regione con il patto civico Pd-M5s alle ultime elezioni. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook, spiegando di avere "ritenuto più corretto, creare un nuovo gruppo consiliare" che gli "possa permettere di essere funzionale a tutte le forze che hanno fatto parte della coalizione, incluse quelle che non sono riuscite ad esprimere un consigliere".

"Nella riunione dei consiglieri di minoranza - ha scritto Bianconi in un post - mi è stato proposto di ricoprire l'incarico di portavoce della coalizione. Ho ringraziato i colleghi per la considerazione ma ho declinato l'invito. Ritengo che un ruolo così strategico nelle dinamiche d'aula e così interno al dibattito politico sia proprio dei due maggiori partiti della coalizione".