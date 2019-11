Ateneo vuole sportello per tutela donne

L'Università di Perugia vuole aprire il primo 'Sportello per la tutela e la difesa delle donne'. Lo ha annunciato il rettore Maurizio Oliviero in occasione di un convegno organizzato per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ha quindi lanciato un appello "alla città, alla Regione e alle altre Istituzioni, affinché sostengano e contribuiscano alla creazione di questo nuovo servizio".

"Proporrò - ha detto ancora Oliviero - anche agli studenti di collaborare al progetto, poiché si tratta di uno scottante tema di ordine culturale che riguarda davvero tutti, prima ancora che una questione meramente giuridica".

Il convegno - spiega l'Università - ha avuto l'obiettivo di stimolare la discussione fra studiosi, giornalisti e rappresentanti delle Istituzioni al fine di prendere in considerazione non solo le cause, ma soprattutto le possibili soluzioni al problema della violenza contro le donne.