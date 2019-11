Consigliera Terni passa da Lega a FdI

La consigliera della Lega del Comune di Terni Monia Santini lascia il partito ed entra in Fratelli d'Italia: ad annunciarlo una nota firmata dai vertici provinciali e regionali di FdI, oltre che dalla stessa Santini.

"Fratelli d'Italia - spiega la consigliera comunale - è oggi il partito più coerente nello scenario nazionale ed è per questo che continua a crescere e rappresentare un punto di vista completo di ciò che deve essere la destra in Italia. Ho scelto Fratelli d'Italia perché è vicino al territorio, agli amministratori locali e incardina la sua azione politica partendo dalla base". Santini spiega inoltre di aver aderito a FdI con "piena consapevolezza" e "senza nessun spirito di polemica o di rivalsa nei confronti degli amici della Lega".

In totale sono 17, da parte di 10 consiglieri diversi, i cambi di partito registrati ad oggi all'interno del consiglio comunale di Terni dall'inizio della consiliatura.