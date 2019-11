Nuova impresa per Alessio Campriani

Nuova impresa per il "velista estremo" Alessio Campriani, originario di Città di Castello, che a bordo della sua barca Zebolon è stato uno dei pochi a portare a termine la 21/a edizione della Mini transat, traversata oceanica in solitaria da la Rochelle, in Francia, ai Caraibi, dove si trova attualmente dopo un breve periodo di osservazioni in ospedale per i postumi di un incidente durante la navigazione.

"Ora sto bene e sono molto felice di essere riuscito in un'impresa, che anche quest'anno ha costretto tanti skipper affermati e preparati a gettare la spugna davanti alla durezza della prova. Avercela fatta è davvero bellissimo per me, una sfida molto provante ma di grande soddisfazione" ha sottolineato Campriani, secondo quanto riferisce il Comune di Città di Castello. "Ad una prima settimana senza mai toccare terra - ha aggiunto - ne sono seguite altre tre, al largo, da solo, con pochissimo tempo per dormire e tante cose da tenere continuamente sotto controllo, l'imprevisto ad ogni cambio di vento".