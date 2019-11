Polizia recupera quasi tre chili droga

Quasi tre chili tra hascisc e marijuana sono stati sequestrati a Perugia dalla polizia nelle abitazioni di due gambiani, di 23 e 21 anni, che sono stati arrestati.

L'attività della squadra mobile - spiega la Questura - è frutto di mirati servizi di contrasto ai traffici di droga nel capoluogo umbro, attraverso il monitoraggio di soggetti ritenuti coinvolti in giri di droga. In particolare su abitazioni del centro di Perugia. Sono scattate così perquisizioni del personale della sezione narcotici della squadra mobile e nell'abitazione di un gambiano è stato trovato quasi un chilo di hascisc, suddiviso in nove panetti nascosti tra gli indumenti personali in un armadio.

Nella casa dell'altro straniero la polizia ha recuperato disseminati in una "miriade di posti" quasi due chili di marijuana, oltre a 5 grammi di hascisc e bilancini di precisione.