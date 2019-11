Fotografo Terni protagonista Wiki loves

C'è anche l'Umbria tra le dieci regioni vincitrici del Wiki loves monuments Italia edizione 2019, il più grande concorso fotografico italiano e mondiale per numero di fotografie raccolte, il cui scopo è di catalogare le bellezze del patrimonio culturale. Ad aggiudicarsi l'ottavo posto in classifica - tra 25.889 foto e 925 concorrenti - è stato infatti il fotografo ternano Nicola Severino, con la foto del particolare interno del palazzo Bct, sede della biblioteca comunale di Terni.

L'artista definisce un impegno civile "contribuire alla miglioramento qualitativo dell'enciclopedia libera Wikipedia anche attraverso le competenze del linguaggio visivo". La sua foto sarà ora sotto i riflettori internazionali, visto che le dieci immagini vincenti rappresenteranno l'Italia concorrendo automaticamente al Wiki Loves Monuments 2019, concorso mondiale nato nel 2010 e in cui l'Italia è presente dal 2012.