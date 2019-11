Prefetto di Perugia visita la Spagnoli

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - Il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, ha visitato lo stabilimento della Luisa Spagnoli.

Accolto da Nicoletta Spagnoli, Amministratore delegato della società, presidente del consiglio di amministrazione, il prefetto ha visitato diversi reparti dell'azienda oltre al Museo storico e alla piazzetta degli Artigiani, al cui interno furono portati alla luce gli affreschi del pittore futurista Gerardo Dottori.

Il prefetto ha espresso "grandissimo apprezzamento per il modello di imprenditoria che ha raggiunto livelli di eccellenza, facendosi conoscere ed apprezzare in tutto il mondo per l'altissima qualità della moda italiana femminile, puntando prevalentemente sulla valorizzazione dell'antica tradizione tessile umbra". Infine - riferisce la prefettura - ha esaltato gli elevatissimi standard qualitativi conseguiti con le misure e i dispositivi adottati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in tutte le fasi produttive.