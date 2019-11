Morto anziano investito a Terni

(ANSA) - TERNI, 22 NOV - Un settantaquattrenne di Terni è morto la scorsa notte all'ospedale Santa Maria a causa delle lesioni riportate dopo essere stato investito da un'auto nel pomeriggio di giovedì 21.

L'uomo, poco dopo le 17, stava attraversando viale Villafranca sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da una Volkswagen Golf condotta da un coetaneo, anche lui residente a Terni. L'anziano è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale cittadino, ma è deceduto intorno alle 2 della notte. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia locale, che indaga per omicidio stradale.

L'automobilista è risultato negativo all'alcool test.