Auguri Romizi a nuova Giunta Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - "Auguriamo alla giunta Tesei un proficuo quinquennio di lavoro per il bene di tutta la comunità regionale e auspichiamo altrettanto proficui e cordiali rapporti tra le istituzioni che rappresentiamo." Con queste parole, il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha accolto l'ufficializzazione delle deleghe in Regione, congratulandosi con la presidente e con tutti gli assessori che la affiancheranno per i prossimi cinque anni del suo mandato.

"Nell'augurare a tutti un buon lavoro - ha aggiunto Romizi - voglio, in particolare, ringraziare di cuore Michele Fioroni per quanto ha fatto per l'amministrazione comunale e per la città di Perugia. Sono certo che nel suo nuovo ruolo di assessore regionale saprà fare altrettanto bene per l'Umbria".