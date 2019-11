"Storie di Alternanza", ecco i vincitori

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - Dalla Camera di commercio di Perugia i riconoscimenti dell'edizione 2019 del Premio "Storie di Alternanza" a studenti, tutor e istituti scolastici di secondo grado della provincia di Perugia iscritti al concorso.

Gli studenti "film-maker", sceneggiatori e registi delle storie vissute in "Alternanza scuola lavoro", hanno raccontato con linguaggio digitale, la storia dei progetti che loro stessi hanno ideato e realizzato.

Questi i vincitori: - Per la Categoria Licei, primo posto liceo Scientifico Salvatorelli Moneta di Marsciano per il video "Our Malta experience" delle classi terza e quarta.

- Per la categoria Istituti Tecnici e Professionali, primo posto ex aequo Istituto professionale per i servizi alberghieri di Assisi con "Sunny spoon for sunnyday", e Istituto omnicomprensivo Salvatorelli Moneta di Marsciano con "Newtech.Io Ja", terzo posto all'Itt Franchetti Salviani di Città di Castello per "C.A.T. Castello accessibile a tutti".