Pd Regione, tutto bloccato per Giunta

"Da settimane assistiamo esterrefatti a liti faide, veti incrociati e lottizzazioni interne tra la presidente Tesei e gli esponenti locali e nazionali dei partiti di centro destra sulla futura giunta della Regione Umbria": così il gruppo Pd in Regione. "Il primo impegno preso dalla presidente Tesei ha coinciso - ha aggiunto - con la prima promessa tradita: 'entro sabato insedierò la nuova giunta' e 'l'Umbria non può aspettare' sono state le sue dichiarazione pubbliche nel giorno dell'insediamento, da allora è tutto bloccato in un impasse che ricorda la vecchia politica".

"A noi - sottolinea il gruppo Pd in una nota - non interessano la danza delle poltrone, la spartizione degli incarichi e la bagarre tra liste, partiti ed eletti. Al contrario ci interessa partecipare in maniera costruttiva e attiva ai progetti, nell'interesse dell'Umbria, e fare opposizione decisa su quanto riterremo dannoso per la vita dei nostri concittadini".