Doppia donazione all'ospedale di Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 20 NOV - Doppia donazione per l'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto: l'associazione "Le note di Fra" ha donato alla struttura otto carrozzine distribuite tra reparti e servizi tra cui ortopedia, dialisi e portineria, mentre la locale Cassa di risparmio ha donato mille euro che hanno permesso l'acquisto di altre due carrozzine, un cuscino comodone per assistenza a letto dei degenti e un deambulatore.

Stamani - spiega una nota dell'Usl Umbria 2 - si è svolto un incontro tra la direzione del presidio ospedaliero, i rappresentanti della Cassa di risparmio ed i volontari dell'associazione, da anni in prima linea per sostenere l'ospedale. Il Santa Maria della Stella si è dotato infatti negli ultimi anni di tecnologie, presidi e arredi utili sia per migliorare il lavoro degli operatori sanitari che per rendere più confortevole la degenza degli utenti e l'attesa per i familiari.