(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 20 NOV - Sarà restaurato, grazie a 15mila euro donati al Comune di Fabriano (Ancona), il pianoforte di proprietà municipale denominato Jos Wopaterni, costruito nel 1850 a Vienna e posizionato all'interno del foyer del teatro Gentile. La donazione è stata effettuata da Roberto Pellicciari, di origine fabrianesi, ma da anni residente in Umbria dove è alla guida dell'azienda Tes Pharma. "Qualche tempo fa quando tornai a Fabriano, - racconta Pellicciari - ebbi modo di ascoltare un concerto a Palazzo Moscatelli e di parlare con Carla Tomassini e gli esponenti della locale Accademia dei Musici. Mi segnalarono quel pianoforte a rischio degrado e subito mi sono offerto di finanziare l'intervento. Peraltro del pianoforte - prosegue - mi ricordavo bene perché a 8 anni mio padre ha iniziato a farmi a seguire da giovanissimo spettatore alcuni concerti in particolare di musica lirica, in qualche caso proprio sulle note di quell'antico strumento". Ora, non spetta che al Comune di Fabriano individuare i professionisti per eseguire il restauro e magari organizzare anche un'iniziativa non appena, questo, sarà completato invitando anche il "mecenate".(ANSA).