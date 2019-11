Confindustria forma manager aziende globali

Presentato a Perugia il nuovo programma di formazione manageriale per gestire aziende globali organizzato dalla Umbria business school, la scuola di alta formazione manageriale di Confindustria. "Programme for global leadership development" è rivolto a imprenditori, manager, responsabili di area e privati interessati a un percorso di altissima specializzazione.

L'iniziativa è realizzata con il coordinamento del professor Paolo Taticchi, dell'Imperial college business school di Londra.

"La proposta che presentiamo - ha detto Riccardo Stefanelli, delegato alla Cultura e presidente di Sistemi formativi di Confidustria Umbria - rappresenta una finestra sul mondo e sul futuro, destinata a imprenditori e manager del nostro territorio e non solo. Il programma affronterà le sfide principali dei prossimi anni, dalla sostenibilità alla trasformazione digitale e riteniamo sia un'occasione unica per l'Umbria, la cui attrattività dipende anche dalla crescita delle aziende del territorio".