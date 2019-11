Appuntato guardia di finanza si spara in caserma

Un appuntato scelto della guardia di finanza in servizio a Perugia si è ucciso con la sua pistola d'ordinanza con la quale si è sparato appena arrivato nella caserma che ospita il comando provinciale. Le stesse fiamme gialle hanno riferito che nonostante gli immediati soccorsi da parte dei colleghi e del 118 è morto appena giunto all'ospedale del capoluogo umbro.

L'appuntato, 52 anni, originario della Provincia di Matera, era in servizio da molti anni alla compagnia di Perugia. La guardia di finanza lo ha definito "militare stimato ed apprezzato da tutti". "Tutto il personale dell'Umbria - è detto in un comunicato della gdf - si stringe intorno alla famiglia dell'appuntato scelto".