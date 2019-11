Ritrovato Giovanni Camirri, sta bene

E' stato ritrovato Giovanni Camirri, 46 anni, cronista del Messaggero molto conosciuto a Foligno. Era nella zona di Scanzano, infreddolito ma in buone condizioni.

Camirri è stato notato da un passante che lo ha riconosciuto e portato dai carabinieri. Di lui non si avevano più notizie da venerdì pomeriggio. Per le ricerche era stato attivato un imponente dispositivo con volontari, vigili del fuoco, carabinieri, polizia e soccorso alpino e speleologico. Impiegati anche cani molecolari ed elicotteri.