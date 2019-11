Rapina con il taglierino a Terni

(ANSA) - TERNI, 15 NOV - E' di poco meno di 900 euro il bottino di una rapina compiuta nella tarda mattinata di venerdì in una merceria del quartiere di Borgo Rivo, a Terni.

In due, un uomo e una donna a volto scoperto e armati di taglierino, sono entrati all'interno del locale e hanno minacciato la titolare, di 53 anni, facendosi consegnare l'incasso e quanto aveva all'interno della borsa.

L'episodio è avvenuto intorno alle 12.55, poco prima della chiusura mattutina del negozio. La proprietaria, dopo che i due rapinatori si sono allontanati, ha accusato un lieve malore per lo choc. Sull'episodio indagano i carabinieri del Nor e del Nucleo investigativo, alla ricerca di elementi dai sistemi di videosorveglianza della zona.